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10.06.2020 - 21:32 | | AA

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun'dan dijital farkÄ±ndalÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, "Dijital dÃ¼nya, gerÃ§eklerin kolay bir ÅŸekilde erozyona uÄŸratÄ±lÄ±p deÄŸiÅŸtirilebildiÄŸi bir dÃ¼nya. Hakikate ulaÅŸmak iÃ§in dikkatli olmalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun'dan dijital farkÄ±ndalÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±

Altun, Twitter'dan "Dijital farkÄ±ndalÄ±k" etiketiyle yaptÄ±ÄŸÄ±Â  paylaÅŸÄ±mda, teknolojinin hayatÄ±nÂ  her alanÄ±nda var olduÄŸu, bireysel ve kurumsal iletiÅŸimÂ  aÄŸlarÄ±nÄ±n dijital mecralardan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±naÂ  kara-deniz-hava sÄ±nÄ±r sahalarÄ±na siber sÄ±nÄ±rlarÄ± eklediklerini belirtti.Altun, Twitter'dan "Dijital farkÄ±ndalÄ±k" etiketiyle yaptÄ±ÄŸÄ±Â  paylaÅŸÄ±mda, teknolojinin hayatÄ±nÂ  her alanÄ±nda var olduÄŸu, bireysel ve kurumsal iletiÅŸimÂ  aÄŸlarÄ±nÄ±n dijital mecralardan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±naÂ  kara-deniz-hava sÄ±nÄ±r sahalarÄ±na siber sÄ±nÄ±rlarÄ± eklediklerini belirtti.

VatandaÅŸlara dijital dÃ¼nyayÄ± tanÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ±,Â  "dijital dÃ¼nya da 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" dediklerini aktaran Altun,Â  dijital dÃ¼nyada uluslararasÄ± oyunun iÃ§eriÄŸini ve yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmenin ellerindeÂ  olduÄŸunu vurguladÄ±.

Dijital mecralarda yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlardan hukuki, vicdani ve insaniÂ  aÃ§Ä±lardan sorumlu olduklarÄ±nÄ± anlatan Altun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
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"Dijital dÃ¼nyadaki de gerÃ§ekten biziz.Â  GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde diplomasi kanallarÄ± ve devlet yÃ¶netimleri de hÄ±zla deÄŸiÅŸiyor. DeÄŸiÅŸenÂ  dÃ¼nyada devlet-vatandaÅŸ ve devlet-devlet iliÅŸkileri de dijitalleÅŸiyor. DijitalÂ  diplomasi Ã§aÄŸÄ±.Â  Dijital dÃ¼nyada ne yazÄ±k ki her ÅŸey gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi olmuyor. Dijital dÃ¼nyaÂ  gerÃ§eklerin kolay bir ÅŸekilde erozyona uÄŸratÄ±lÄ±p deÄŸiÅŸtirilebildiÄŸi bir dÃ¼nya.Â  Hakikate ulaÅŸmak iÃ§in dikkatli olmalÄ±yÄ±z.Â  Dijital dÃ¼nyanÄ±n en baÅŸÄ±nda getirdiÄŸi tedirginlik,Â  kiÅŸisel veriler ve Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi. UnutmayalÄ±m ki dijital dÃ¼nyada hepimizin parmak izleri var.Â  Dijital dÃ¼nyadaki yerimizi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±rken teknolojiyi de yakÄ±ndan takip etmekÂ  zorundayÄ±z. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n ve geleceÄŸimizin teknolojisi yapay zeka."

Dijital dÃ¼nyada, algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± zihinlerin korunmasÄ±Â  ve kiÅŸisel verilerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlananÂsosyal medya kullanÄ±m kÄ±lavuzundan yararlanÄ±labileceÄŸini vurgulayan Altun,Â  paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "DÃ¼nyada ve TÃ¼rkiye'de sosyal medya kullanÄ±mÄ±",Â  "dijital farkÄ±ndalÄ±k ve siber vatan", "dijital vatandaÅŸ", "dijital diplomasi",Â  "dijital algÄ± yÃ¶netimi", "siber gÃ¼venlik" ve "yapay zeka" konularÄ±ndaÂ  bilgi kartlarÄ±na yer verdi.
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Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±


Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±


Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±


Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±


Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±


Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altundan dijital farkÄ±ndalÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±









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