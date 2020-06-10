Altun, Twitter'dan "Dijital farkÄ±ndalÄ±k" etiketiyle yaptÄ±ÄŸÄ±Â paylaÅŸÄ±mda, teknolojinin hayatÄ±nÂ her alanÄ±nda var olduÄŸu, bireysel ve kurumsal iletiÅŸimÂ aÄŸlarÄ±nÄ±n dijital mecralardan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±naÂ kara-deniz-hava sÄ±nÄ±r sahalarÄ±na siber sÄ±nÄ±rlarÄ± eklediklerini belirtti.Altun, Twitter'dan "Dijital farkÄ±ndalÄ±k" etiketiyle yaptÄ±ÄŸÄ±Â paylaÅŸÄ±mda, teknolojinin hayatÄ±nÂ her alanÄ±nda var olduÄŸu, bireysel ve kurumsal iletiÅŸimÂ aÄŸlarÄ±nÄ±n dijital mecralardan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±naÂ kara-deniz-hava sÄ±nÄ±r sahalarÄ±na siber sÄ±nÄ±rlarÄ± eklediklerini belirtti.



VatandaÅŸlara dijital dÃ¼nyayÄ± tanÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ±,Â "dijital dÃ¼nya da 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" dediklerini aktaran Altun,Â dijital dÃ¼nyada uluslararasÄ± oyunun iÃ§eriÄŸini ve yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmenin ellerindeÂ olduÄŸunu vurguladÄ±.

Dijital mecralarda yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlardan hukuki, vicdani ve insaniÂ aÃ§Ä±lardan sorumlu olduklarÄ±nÄ± anlatan Altun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"Dijital dÃ¼nyadaki de gerÃ§ekten biziz.Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde diplomasi kanallarÄ± ve devlet yÃ¶netimleri de hÄ±zla deÄŸiÅŸiyor. DeÄŸiÅŸenÂ dÃ¼nyada devlet-vatandaÅŸ ve devlet-devlet iliÅŸkileri de dijitalleÅŸiyor. DijitalÂ diplomasi Ã§aÄŸÄ±.Â Dijital dÃ¼nyada ne yazÄ±k ki her ÅŸey gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi olmuyor. Dijital dÃ¼nyaÂ gerÃ§eklerin kolay bir ÅŸekilde erozyona uÄŸratÄ±lÄ±p deÄŸiÅŸtirilebildiÄŸi bir dÃ¼nya.Â Hakikate ulaÅŸmak iÃ§in dikkatli olmalÄ±yÄ±z.Â Dijital dÃ¼nyanÄ±n en baÅŸÄ±nda getirdiÄŸi tedirginlik,Â kiÅŸisel veriler ve Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi. UnutmayalÄ±m ki dijital dÃ¼nyada hepimizin parmak izleri var.Â Dijital dÃ¼nyadaki yerimizi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±rken teknolojiyi de yakÄ±ndan takip etmekÂ zorundayÄ±z. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n ve geleceÄŸimizin teknolojisi yapay zeka."



Dijital dÃ¼nyada, algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± zihinlerin korunmasÄ±Â ve kiÅŸisel verilerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlananÂsosyal medya kullanÄ±m kÄ±lavuzundan yararlanÄ±labileceÄŸini vurgulayan Altun,Â paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "DÃ¼nyada ve TÃ¼rkiye'de sosyal medya kullanÄ±mÄ±",Â "dijital farkÄ±ndalÄ±k ve siber vatan", "dijital vatandaÅŸ", "dijital diplomasi",Â "dijital algÄ± yÃ¶netimi", "siber gÃ¼venlik" ve "yapay zeka" konularÄ±ndaÂ bilgi kartlarÄ±na yer verdi.

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