İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Ayasofya Camii paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...