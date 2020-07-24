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HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Ayasofya Camii paylaşımı
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24.07.2020 - 17:42 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Ayasofya Camii paylaşımı

Son dakika gelen habere göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan dikkat çeken Ayasofya Camii paylaşımı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ayasofya'ya ilişkin paylaşımda bulunduİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı.
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