24.07.2020 - 17:42 |
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Ayasofya Camii paylaşımı
Son dakika gelen habere göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...