‘İlk hedefimiz gerçekleşmeden şiddeti önlemek’

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, KADES uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirterek şu ana kadar 1 milyon 208 bin indirme, 63 bin 860 ihbar sayısına ulaşıldığını, ihbarların, yaklaşık yarısının gerçek ve ciddi tehlike barındıran ihbarlar olduğunu ve bunların tamamına müdahale edildiğini söyledi.

Yerli kelepçe

Bakanlıkların ortak değerlendirmesi sonucunda elektronik kelepçe meselesini yaygın bir şekilde başlatacaklarına işaret eden Soylu, “Ocak 2021’de yerli ve milli elektronik kelepçe hizmete girmiş olacak” dedi. Soylu bu yıl cinayete kurban giden kadın sayısının da 259 olduğunu söyledi.

Tedbir kararı arttı

Adalet Bakanı Gül de, 2020’de tedbir kararlarında yüzde 20’lik artış yaşandığını belirterek “Özellikle eylem planında üzerinde çalışılan başlıklardan biri, ısrarlı takibin ayrı bir suç olması ve cezanın artırılması yönünde. Bu konuda çalışmalarımız ve talebimiz söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ise dünyada her üç kadından birinin yaşamı boyunca en az bir kez şiddete maruz kaldığını, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin en acı, en trajik boyutu olduğunu ifade etti. Selçuk, “Bizim, hiç bir cana kıyılmasına izin vermeyecek şekilde bir önlem mekanizması oluşturmamız gerekiyor. Birinci hedefimiz şiddet olmadan onu önleyebilmek olmalı” diye konuştu.