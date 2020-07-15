Ä°lk kadÄ±n kaymakam artÄ±k Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±
MÃ¼lki Ä°dare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulunduklarÄ± yerlerde gÃ¶rev sÃ¼relerini tamamlayan ve hizmet ya da mazaret gereÄŸince kapsama alÄ±nan 427 mÃ¼lki idare amirinin gÃ¶rev yerleri deÄŸiÅŸtirildi. Kararname kapsamÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk kadÄ±n kaymakamÄ± olarak 1995-97 arasÄ±nda Ã‡ankÄ±rÄ±â€™nÄ±n Orta ilÃ§esinde gÃ¶rev yapan, bir dÃ¶nem KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Kurucu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kten sonra Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸiâ€™ne getirilen Ã–zlem Bozkurt Gevrek, Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kararnameye gÃ¶re beÅŸ kaymakam ve Ã¼Ã§ vali yardÄ±mcÄ±sÄ± merkez teÅŸkilatÄ±nda deÄŸiÅŸik gÃ¶revlere getirildi.
Merkez teÅŸkilatÄ±nda gÃ¶rev yapan beÅŸ mÃ¼lki idare amirinin ise vali yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kaymakamlÄ±ÄŸa atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. GeÃ§en dÃ¶nemde yapÄ±lan uygulama ile vali yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n kaymakamlÄ±k gÃ¶revine atanmalarÄ±na da devam edildi. DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuâ€™da tayine tabi olan vali yardÄ±mcÄ±larÄ± ve kaymakamlardan Ã¶zellikle kayyumluk gÃ¶revi icra edenler daha Ã¼st gÃ¶revlerde deÄŸerlendirildi. Kararname ile Orduâ€™da gÃ¶rev yapan Nursel-Necdet Ã–zdemir Ã§ifti de Bitlisâ€™e kaydÄ±rÄ±ldÄ±. Ordu GÃ¼rgentepe KaymakamÄ± Nursel Ã–zdemir Bitlis Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na, eÅŸi Ordu-GÃ¶lkÃ¶y KaymakamÄ± Necdet Ã–zdemir ise Bitlis-Mutki KaymakamlÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±
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