Ä°lk kadÄ±n kaymakam artÄ±k Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kararnameye gÃ¶re beÅŸ kaymakam ve Ã¼Ã§ vali yardÄ±mcÄ±sÄ± merkez teÅŸkilatÄ±nda deÄŸiÅŸik gÃ¶revlere getirildi.



Merkez teÅŸkilatÄ±nda gÃ¶rev yapan beÅŸ mÃ¼lki idare amirinin ise vali yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kaymakamlÄ±ÄŸa atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. GeÃ§en dÃ¶nemde yapÄ±lan uygulama ile vali yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n kaymakamlÄ±k gÃ¶revine atanmalarÄ±na da devam edildi. DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuâ€™da tayine tabi olan vali yardÄ±mcÄ±larÄ± ve kaymakamlardan Ã¶zellikle kayyumluk gÃ¶revi icra edenler daha Ã¼st gÃ¶revlerde deÄŸerlendirildi. Kararname ile Orduâ€™da gÃ¶rev yapan Nursel-Necdet Ã–zdemir Ã§ifti de Bitlisâ€™e kaydÄ±rÄ±ldÄ±. Ordu GÃ¼rgentepe KaymakamÄ± Nursel Ã–zdemir Bitlis Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na, eÅŸi Ordu-GÃ¶lkÃ¶y KaymakamÄ± Necdet Ã–zdemir ise Bitlis-Mutki KaymakamlÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±

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