‘İmamoğlu’na inceleme olayı çarpıtılıyor’

Bakan Kurum, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında, soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye ilişkin soru üzerine Kurum şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kişisel olarak projeye karşı tutumu sorgulanmıyor veya incelenmiyor. Burada incelenen konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının kullanılarak projeye karşı çıkılması. Yapılan incelemede bölücülük, ayrımcılık suçlaması kesinlikle yok. Ekrem İmamoğlu başkanımızın bu noktada yapmış olduğu kişisel görüşlerine de kimse bir şey diyemez. Biz kimseyi görüşünden, düşündüğü fikrinden dolayı eleştiremeyiz. Böyle bir hakkı kimsenin yok, böyle bir tutum içerisinde de değiliz. Olayı getirip sanki bir bölücülük var, sanki birilerine konuşma yasağı getiriliyor, ‘sen bu konuda görüşlerini, fikirlerini söyleme’ sürecine yansıtmak olayı çarpıtmaktır. Burada incelemenin konusu kişisel görüşleri değil, bu görüşlere ilişkin kamu kaynağının kullanılıp kullanılmadığı. Bu kadar basit, olayı çarpıtmaya, başka yönlere çekmeye gerek yok.”

1.5 milyon konut acilen dönüşmeli

Bakan Kurum, Türkiye genelinde acil yıkılması ve dönüştürülmesi gereken yapılara ilişkin olarak şunları söyledi: “Tüm Türkiye’de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar ve bunun 300 bini İstanbul’da.”