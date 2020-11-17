İmamoğlu’na Kanal İstanbul incelemesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı bir televizyon programında, İmamoğlu’nun Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için “bölücülük yapmakla” suçlandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Akşener, şöyle konuştu: “Bütün bunlar yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa sisteminin sonuçlarıdır. Sayın İmamoğlu, Kanal İstanbul’a dair toplantılar yapıp İstanbulluları bilgilendirmek üzere çalışmalar yaptı. Billboardlar vesaire... Onların üzerinden kendisine müfettiş gönderiliyor. İsnat şu; Kanal İstanbul bir devlet projesi. Sayın Erdoğan eşittir devlet. Türkiye eşittir şahsım ülkesi. Buna karşı çıkmanın, devlete karşı çıkmak olduğunu ve bölücülük olduğunu iddia eden bir müfettiş soruşturması. Şoktayım. Benim de dokunulmazlığım yok. Bu projeye şiddetle karşı olduğumu her platformda bildirdim. Aynı soruşturmayı bana da açabilirler.”

‘Devlet projesi’

Akşener’in sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşerken, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan jet hızıyla açıklama geldi. Açıklamada, Akşener’in ifadeleri hatırlatılarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. “Devlet projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir” ifadesine yer verilen açıklamada, Belediye Kanunu gereğince belediye başkanının görevlerinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, “Ya Kanal Ya İstanbul” şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve “Devletin Egemenlik Yetkisi”ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlamasının da bulunmadığı belirtilerek, “Kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olmasının araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir” denildi.

‘Bana göre devlet projesi değildir’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Piyalepaşa KİPTAŞ evleri anahtar teslim töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine “Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim” açıklamasıyla yetindi. Gazetecilerin, “İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine karşı afişler hazırlandı. Soruşturmamız bunun içindir, kişisel değildir” denildi. Sizin bu konuda yorumunuz ne olacak” şeklindeki sorusuna, “Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Depremle yatıp kalkıyoruz. Deprem bizim için kıymetli bir konu. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır” diye cevaplandırdı. İmamoğlu ayrıca “Kanal İstanbul bir devlet projesi mi?” sorusuna da “Yani benim için değildir” dedi.- GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul