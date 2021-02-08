MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İnce bugün istifa mı edecek?
ABONE OL
08.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İnce bugün istifa mı edecek?

“Memleket Hareketi”ni başlatan ve parti kurmak için çalışmalarını sürdüren CHP’li Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Kulislerde İnce’nin basın toplantısında CHP’den istifasını açıklayabileceği konuşuluyor.

İnce bugün istifa mı edecek?

 

İnce, bugün saat 13.30’da Yaşamkent’te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Basın toplantısının pandemi koşulları nedeniyle açık alanda olacağı ifade edildi. “Memleket Hareketi”ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını yoğunlaştıran İnce, CHP’den kısa süre içerisinde istifa edeceğini açıklamıştı. Kulislerde bugün yapacağı basın toplantısında İnce’nin CHP’den istifasını açıklayabileceği konuşuluyor. İnce ile birlikte hareket ettikleri bilinen üç milletvekili geçen hafta CHP’den istifa etmişti.

    Gaziantep'te feci kazaGaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... 'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

    Son dakika... 'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

    CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

    Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

    Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

    Sıradaki Haber