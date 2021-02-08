İnce bugün istifa mı edecek?

İnce, bugün saat 13.30’da Yaşamkent’te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Basın toplantısının pandemi koşulları nedeniyle açık alanda olacağı ifade edildi. “Memleket Hareketi”ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını yoğunlaştıran İnce, CHP’den kısa süre içerisinde istifa edeceğini açıklamıştı. Kulislerde bugün yapacağı basın toplantısında İnce’nin CHP’den istifasını açıklayabileceği konuşuluyor. İnce ile birlikte hareket ettikleri bilinen üç milletvekili geçen hafta CHP’den istifa etmişti.