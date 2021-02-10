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10.02.2021 - 07:00 |

‘İnce iftira olduğunu biliyor’

Muharrem İnce’nin, “Atatürk’e ‘kefere’ diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum” sözüne CHP’den yanıt geldi. İnce ile daha önce bu konuyu yüz yüze konuştuklarını belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Böyle bir laf yoktur. Yalan olduğunu biliyor” dedi.

‘İnce iftira olduğunu biliyor’
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

 

Memleket Hareketi’ni başlatan ve parti kurmak için çalışan Muharrem İnce, önceki gün CHP’den istifasını açıklarken “Atatürk’e ‘kefere’ diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum” ifadesini kullanmıştı. Atatürk’e “kefere” dediği iddia edilen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Milliyet’in sorularını yanıtladı. Atatürk’e “kefere” demediğini belirten Bekaroğlu, “Böyle bir laf yoktur. Bu bir yalandır. Defalarca bunun yanlış olduğunu söyledim” dedi. İnce ile bu konuyu daha önce konuştuklarını aktaran Bekaroğlu şunları söyledi: “Muharrem İnce ile yıllar önce konuyu yüz yüze konuştuk. Bu konunun nasıl istismar edildiğini, bana sorulmadan sürekli şekilde insanların bunu kullandığını, nasıl bir ahlaksızlık olduğunu konuştuk. Yalan olduğunu biliyor. Buna rağmen bunu kullanması üzücü. Bu siyaset değil. Hiç ilgisi olmayan insanın hakkını, hukukunu çiğneyerek iftira atmak ayıp.”

Atatürk’e “kefere” dediği iddiasının “iftira” olduğunu kaydeden Bekaroğlu, “Aynen bugün olduğu gibi bir amaç için kullanılmış iftira bu. CHP’ye girerken de bu konu gündeme gelmişti. Bana soruldu. Cevap verdim” dedi.

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