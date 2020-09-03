İnce: İlk adımı Sivas’ta atacağız

İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, hepsinden de öte milletimize umut olmak için çıktığımız yolculukta Memleket Hareketi için yaptığımız hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas’ta atacağız” ifadelerini kullandı. Programa göre İnce, İstanbul’dan Sivas’a uçakla gidecek. 4 Eylül sabahı saat 10.00’da havalimanında vatandaşlara hitap edecek. Daha sonra 12.00’de Sivas Kongresi Binası’nı ziyaret edecek, 14.00’te de Madımak Oteli’ni ziyaret edecek. İnce saat 15.00’te gazetecilerle bir araya gelecek 16.00’da ise otobüsle Ankara’ya dönecek.