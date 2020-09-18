İnce: Mustafa Kemal demek kimin haddine

Kendisine mikrofon uzatan bir kadın muhabire yaşını soran İnce, “Benim adım Muharrem İnce, ben 56 yaşındayım. Siz bana Muharrem diye hitap edemezseniz. Niye? Çünkü ben sizin babanız yaşındayım. Muharrem benim ön adım, soyadım da İnce. Mustafa Kemal, Atatürk’ün ön adıdır. Kim oluyor da ister Cumhurbaşkanı, ister il başkanı, kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hiç kimse bu lafları edemez, etmemelidir. Ederse cahillikten öte bir şey olur” dedi.