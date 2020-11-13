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13.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İnce’ye yanıt: Birbirimizi kırma hakkımız yoktur

Son açıklamalarının ardından CHP’de Muharrem İnce için disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği merak ediliyor.

İnce’ye yanıt: Birbirimizi kırma hakkımız yoktur

 

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, yönetimi hedef alan İnce’nin açıklamalarının bir disiplin süreci gerektirip gerektirmeyeceği konusunda, “Hem bu siyasi parti içerisinden hem de birçok partiden insanlar ayrılıp da parti kurmuşlardır. 85’e yakın siyasi parti vardır, 86 olur, 87 olur. Milletimiz bunları değerlendirir ve gerçekten karşılıkları neyse o karşılığı kendilerine verir. Bizim birbirimizi yıpratmaya, gücendirmeye, kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç var” dedi.

İnce, önceki akşam CNN Türk’te, “Yalanın kurgu merkezi CHP’dir. Amacımız CHP’yi düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak parti kurarız. Millet ne derse onu yapacağız” demişti.

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