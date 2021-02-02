‘İnce’yle görüşün’ talebinde bulunduk

‘Bütün yolları zorladık’

CHP’den istifa etmelerinin ardından bundan sonraki yol haritalarına ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Karabük Bağımsız Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, mücadelelerinin iki senedir sürdüğüne vurgu yaparak, “Bütün iç siyaset yollarını da zorladık” dedi. Aksoy, yer alabilecekleri yeni adresi tanımlarken “Atatürk ile problemi olmayacak. ‘Türk Milleti’, ‘Atatürk’ diyecek. Ordu ile inançlarla bir problemi olmayacak. Terörle siyaset olmaz. Terörle arasına mesafe koyacak bir oluşum” ifadelerini kullandı.

‘İnce’yi davet edin’

Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’ndan partiye emeği geçmiş isimlerle istişare etmesini, İnce’yi ayrıca davet etmesini istediklerini belirten Aksoy, “Genel Başkana ‘Partinin diğer evlatlarıyla, geçmişte emeği olan Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Deniz Baykal gibi insanlarla istişare edin. Muharrem İnce’yi de ayrıca davet edin. Bir kontak sağlansın, görüşülsün ki parti sıkıntıya düşmesin’ dedik” bilgisini verdi.

‘İstediği zaman ayrılabilir’

Başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirmek için çalışan ve kısa süre içinde CHP’den istifa edeceğini açıklayan İnce konusunda ise CHP yönetimi, mevcut tutumlarını sürdürüyor. CHP kurmayları, İnce’nin son açıklamaları için de “Ayrılmak istiyorsa istediği zaman ayrılabilir. Parti kurmak istiyorsa parti kursun. CHP’nin böyle bir gündemi yok” görüşünü yineledi.