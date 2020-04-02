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02.04.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

İnfaz hâkimlerine yeni yetkiler

İnfaz teklifine göre infaz hâkimlikleri artık cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikâyetleri de inceleyip karara bağlayacak.

İnfaz hâkimlerine yeni yetkiler
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz yasa teklifiyle, 2001’de cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere yönelik şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak amacıyla kurulan infaz hâkimliklerine yeni görevler veriliyor.

Şikâyetlere inceleme

Teklif aynen yasalaşırsa, infaz hâkimleri artık cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikâyetleri de inceleyip karara bağlayacak. Ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere cezanın infazına yönelik hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli tüm kararları artık infaz hâkimleri verecek. Denetimli serbestlik sürecinde karar verici olacak infaz hâkimleri, bu süreçte mahkeme tarafından hükümlüye rehberlik etmesi için görevlendirilen uzmanın, hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında hazırlayacağı 3’er aylık raporlarını inceleyecek. İnfaz hâkimi, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu kapsamda hükümlüler, “belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma”, “belirlenen yer veya bölgelere gitmeme” ve “belirlenen programlara katılma” yükümlülüklerinden biri veya birkaçından sorumlu tutulacak.

İtiraz edebilecek

İnfaz hâkimi, hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında cezaevi tarafından hazırlanan gerekçeli raporu da inceleyecek; uygun bulması halinde hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verecek. Açık cezaevinden yeniden kapalı cezaevine gönderilme, disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması, hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi yaptırımlara karşı infaz hâkimine itiraz edilebilecek.

İnfaz hâkiminin kararlarına, Cumhuriyet savcısı 7 gün içinde itiraz edebilecek. İnfaz hâkimliğine yeni görevler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020’den itibaren uygulanacak. Koşullu salıverme, denetimli serbestlik gibi konularda ise infaz hâkimleri yetkilerini kullanmaya hemen başlayabilecek.

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