MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘İşgal son bulmadan Kafkasya huzur bulmaz’
ABONE OL
13.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘İşgal son bulmadan Kafkasya huzur bulmaz’

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde video konferans yöntemiyle toplandı.

‘İşgal son bulmadan Kafkasya huzur bulmaz’

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Azerbaycan’a yönelik saldırıdan dolayı Ermenistan’a tepki gösterdi. Öztrak, “Masayı kuran, ‘bölgede Rusya’dan habersiz kuş uçamaz’ mesajını veren, dolayısıyla, ateşkesin bir anlamda garantörü olan Rusya, bu saldırıları neden önlemedi? Biz, CHP olarak sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı, savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha lanetliyoruz. Gence’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz. Kardeşlerimizin acıları, bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ’da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan, Kafkasya coğrafyası huzur bulamayacaktır” dedi.

Öztrak, Hatay’ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının herkesin yüreğini dağladığını belirterek, “O güzelim ormanlarımızla beraber, geleceğimiz de yandı. Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kasteden bizden olamaz” dedi.”

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandıKütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Sıradaki Haber