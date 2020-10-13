‘İşgal son bulmadan Kafkasya huzur bulmaz’

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Azerbaycan’a yönelik saldırıdan dolayı Ermenistan’a tepki gösterdi. Öztrak, “Masayı kuran, ‘bölgede Rusya’dan habersiz kuş uçamaz’ mesajını veren, dolayısıyla, ateşkesin bir anlamda garantörü olan Rusya, bu saldırıları neden önlemedi? Biz, CHP olarak sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı, savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha lanetliyoruz. Gence’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz. Kardeşlerimizin acıları, bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ’da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan, Kafkasya coğrafyası huzur bulamayacaktır” dedi.

Öztrak, Hatay’ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının herkesin yüreğini dağladığını belirterek, “O güzelim ormanlarımızla beraber, geleceğimiz de yandı. Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kasteden bizden olamaz” dedi.”