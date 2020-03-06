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06.03.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

İslam SP’den istifa etti

Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, partisinden istifa etti. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun, “acele etme, bekle” demesine rağmen İslam’ın istifasını duyurduğu bildirildi. İslam’ın, “sert muhalefet” nedeniyle parti yönetimi ile “uyum problemi” yaşadığı ileri sürüldü.

İslam SP’den istifa etti
ŞEVKET YAMAN Ankara

 

İslam, açıklamasında “Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre, İslam, önceki gün SP Genel Merkezi’nde Karamollaoğlu ile 1.5 saate varan bir görüşme gerçekleştirdi. İslam’ın görüşmede istifa niyetini dile getirdiği, ancak Karamollaoğlu’nun “acele etme, biraz bekle” dediği öğrenildi. İslam, Karamollaoğlu’nun bu talebine rağmen istifasını açıkladı. İslam’ın istifasıyla SP’nin TBMM’deki sandalye sayısı bire düştü. İslam ile aynı dönemde seçilen Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, partinin TBMM’deki tek temsilcisi olarak kaldı.

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