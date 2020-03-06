İslam SP’den istifa etti

İslam, açıklamasında “Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre, İslam, önceki gün SP Genel Merkezi’nde Karamollaoğlu ile 1.5 saate varan bir görüşme gerçekleştirdi. İslam’ın görüşmede istifa niyetini dile getirdiği, ancak Karamollaoğlu’nun “acele etme, biraz bekle” dediği öğrenildi. İslam, Karamollaoğlu’nun bu talebine rağmen istifasını açıkladı. İslam’ın istifasıyla SP’nin TBMM’deki sandalye sayısı bire düştü. İslam ile aynı dönemde seçilen Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, partinin TBMM’deki tek temsilcisi olarak kaldı.