İsrail’e TİKA tabelası tepkisi: Bayrağımıza öfkenin tezahürü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan şunları kaydetti: “İsrail polisinin, Kudüs’te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı’ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da “O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir” açıklamasında bulundu.