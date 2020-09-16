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16.09.2020 - 18:39 | | AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü ahilik ruhunu yaşatan ve nesilden nesile aktaran esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Ahilik geleneği Kapalıçarşı'da yaşamaya devam ediyor." başlıklı bir videoya da yer verildi.

Sokak ortasında kurşun yağdırdıİstanbul Fatih Laleli'de bulunan iki döviz bürosunun çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerine teslim olurken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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