İYİ Parti A Takımı yarın açıklanacak

Genel Başkan Meral Akşener’in, A Takımı’nı oluşturacak Başkanlık Divanı ile TBMM grup yönetimini belirlerken parti içindeki rahatsızlıkları ve dengeleri dikkate alması bekleniyor. Akşener, Meclis’in yeni yasama yılının da başlayacağı 1 Ekim’deki kapalı grup toplantısında önce parti yönetimi ve kurultaya ilişkin şikayetleri dinleyecek, ardından da grup yönetimi seçimini yaptıracak. TBMM’de saat 12.00 gerçekleşecek toplantıda Akşener’in belirleyeceği isimlerin grup yönetimi seçimine aday olacağı belirtiliyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun bu görev için yeniden aday olabileceği ifade ediliyor. Kurultayda partinin en yetkili kurulu olan Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçilen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar’ın ise Akşener tarafından Başkanlık Divanı’nda görevlendirilmesi bekleniyor. Akşener’in, Çakırlar’ın yerine Dervişoğlu’nu düşündüğü kaydedildi. Parti kulislerinde, Dervişoğlu’ndan boşalacak Grup Başkanvekilliği koltuğu için MHP’den ihraç edildikten sonra İYİ Parti’ye geçen Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın adı dillendirilirken, kurucu kadroda bazı isimlerin buna sıcak bakmadıkları öğrenildi.

Aydın muamması

Kurultayda patlak veren liste krizi nedeniyle bazı milletvekilleri ile teşkilat temsilcilerinin tepkisini alan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın grup yönetimine aday gösterilebileceği öne sürülüyor. Ancak Aydın’ın grup başkanlığı veya grup başkanvekilliği için aday gösterilmesi halinde, bazı milletvekillerinin boş oy atacağı veya oylamaya katılmayacağı iddia ediliyor. Akşener, TBMM grup yönetiminin şekillenmesinin ardından, GİK’e seçilen 50 üye arasından Başkanlık Divanı’nı açıklayacak. Akşener’in A Takımı’nı 1 Ekim’de saat 16.00 civarında açıklaması bekleniyor.