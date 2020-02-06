İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den parti içi demokrasi değerlendirmesi

İYİ Parti'li Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sedat Hiçdurmaz'ın vefatından dolayı ailesine evinde taziye ziyaretinde bulunan Akşener, buradan partisinin İl Başkanlığına geçti.

Partililerle bir araya gelen Akşener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle İstanbul'daki esnaf ziyaretlerini iptal ettiğini ve Bursa'ya taziye ziyaretine geldiğini söyledi.

Bütün siyasi organizasyonlara, partilere örnek olmaya çalıştıklarını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Tek seçmenli bir anlayış söz konusu, o tek seçmen de genel başkan. Halbuki siyasetin genel amacı, hangi siyasi organizasyon olursa olsun seçmene ulaşmaktır. Bunun adına 'tavan politikacılığı' denirdi eskiden ama otoriter sistemlerde gelinen nokta bu. İlginç bir otoriter sisteme döndü Türkiye. İktidara doğru yürüyen her siyasi parti bu 1982 Anayasası'na bağırır çağırır, değişmedik tarafı kalmamıştır. Şu 1982 Anayasası'nın değişmeyen tek bir kanunu vardır, o da Siyasi Partiler Kanunu. 'Siyasi Partiler Yasası'nı değiştirelim de demokrasi işlesin' diye bekleyemeyiz. Dolayısıyla biz kendi partimizde demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz. İlk adımımız, Genel İdare Kurulu sayısal olarak yüksekti, karar almada, istişarede zorluk çıkıyordu. Teklifi sunduk, tüzük kongresinde arkadaşlarımız kabul etti. O 50 kişilik grubu da çarşaf liste yaparak üst kurul delegelerimiz seçti. Ben en son delegelere yaptığım konuşmada da 'bir kişiyi istiyorum, bir kişiyi istemiyorum' demedim. Dolayısıyla 'Hiçbir listenin içinde benim dahlim yok, kendiniz ayarlayacaksınız' dedim. 10 kişi çetedir, bin kişi vicdandır."

"YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİNİ CHP'YE BİZ TEKLİF ETTİK"

Akşener, en çok üye yapan ilçe ve il başkanlıklarının kendisi için önemli olduğunu dile getirerek, fazla üyenin aidiyeti artırdığını ve demokrasinin daha iyi işlediğini anlattı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için iş birliğini CHP'ye kendilerinin teklif ettiğini hatırlatan Akşener, "İş birliği süreciyle ilgili arkadaşlarıma bir soru sordum, uzun istişarelerden sonra bir de oyladım. Sonuç itibarıyla bir arkadaşımız hariç geri kalan tüm milletvekillerimiz, 'Evet, iş birliği yapmalıyız' oyunu kullandı. Genel İdare Kurulumuz tam kadro kullandı, il başkanlarımızı da işin içine koyarak orada da oyladık, bir Allah'ın kulu 'Hayır iş birliği yapmayalım' demedi." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, haziran ayı sonuna kadar pek çok il ve ilçeye ziyarette bulunacağını sözlerine ekledi.