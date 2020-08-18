İYİ Parti kurultayı 20 Eylül’de planlıyor

İYİ Parti, ilçe kongreleri ve büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamladı. 81 ilin 73’ünde il kongresini yapan İYİ Parti, ağustos sonuna kadar Isparta, Erzincan, Ağrı, Antalya, Ardahan, Siirt, Batman ve Tunceli il kongrelerini yaparak, 2. Olağan Kurultay’a hazır olacak. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, kongre tarihine ilişkin, “2. Olağan Kongremizi eylül ayının 20’si ya da 27’sinde yapmayı düşünüyoruz. Şu anda onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama 20 Eylül daha yakın. Pandemi nedeniyle ekime kalmasını istemiyoruz, belki sokağa çıkma yasakları başlar. 20 Eylül’de yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Aydın, “Ufak tefek hataların, serzenişlerin olduğu il ve ilçe kongreleri de oldu. Normal karşılıyoruz. Büyük şehirlerde ses çıkmadı. Çok adaylı oldu ama bir gürültü olmadı” diye konuştu.