İYİ Parti lideri Akşener’den istifa eden vekillere: İftira kötü bir şeydir

Akşener’in dünkü grup konuşmasında ve ardından gazetecilerin soruları üzerine verdiği mesajlar özetle şöyle:



UCUBE SİSTEM: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinden beri hızla fakirleşiyoruz, her ay daha fazla vatandaşımız işsiz kalıyor. Bana, ‘Damadın krizden çıkmak için uyguladığı ekonomi politikası nasıl?’ diye sorsanız; ‘Trolle balık avlamaya benziyor’ derim... Önce bütün bu işlere sebep olan bu ucube sistemden vazgeçeceksin. Sözümü dinleyip Türkiye’nin karakterine ve çağa uyan, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceksin. Demokrasi olmadan atacağın her adım, krizi daha da derinleştirir. Biz, Sayın Erdoğan ve küçük ortağın çok sevdiği, Türkiye’yi yoran, gereksiz tartışmalardan uzak duracağız.



CANIM YANAR, ÜZÜLÜRÜM: (İYİ Partili beş vekilin daha istifa edeceği iddiası) Benim böyle bir bilgim yok. O bilgiyi veren gazete, televizyon kanalları demek ki bazı şeyleri biliyor. Bize de söylerlerse biz de biliriz. Prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili, ister sade bir üyemiz olsun canım yanar, üzülürüm. Ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur; insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler. Bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ama bu kararlarına, bu irade beyanlarına koskocaman bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konulduğu zaman da o insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir.

Ağıralioğlu: Yeni istifa beklemiyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da düzenlediği basın toplantısında, 5 İYİ Partili milletvekilinin daha istifa edeceği iddiasına ilişkin, “biz bir istifa beklemiyoruz” dedi. Ağıralioğlu, özetle şunları kaydetti: “İstifa gerekçelerinin arasında zikredilmeye çalışılan bazı cümleler vardır ki yol arkadaşlığına, beraber mücadele ettiğimiz günlerin hatırına hukukuna, memleket millet sevdamıza, devletle milletle hassasiyetlerimize halel getirir. Dolayısıyla bu kabil cümlelerin imasını dahi nezaketsizlik sayarız. Türk Milletine, Türk Devleti’ne olan sadakatimizin boynumuza yüklemiş olduğu mesuliyetin bize söyleteceği söz şudur, şayet bugün gerekçelerin arasında zikredilen HDP’ye mesafesizlik Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, bütünlüğünü ve bu topraklarda ilanihaye yaşama iradesine uluslararası bir takım tertiplerin uzantılarıyla iş birliği gibi imalarının, bir gün İYİ Parti’de bir toplu iğne ucu kadar gerçekleştiğini görürsek o gün bu partide başta genel başkan Meral Akşener olmak üzere hiçbir milletvekilimiz hiçbir kurucumuz, partilimiz kalmayacaktır. Ve bu millet bizden şöyle bir söz duyacaktır. Bu vesileyle İsmail Beyefendi, Tuba Hanım da müsterih olsunlar. Milletimizde sözümüzü, sesimizi duysun. Biz, terör imasının dahi hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı partiyiz.”



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet