İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Biz evimizdeyiz

Bahçeli’nin, Akşener’e yönelik sözleri, dün başkent siyasetini hareketlendirdi. Bahçeli’nin bu ifade ile neyi kastettiği tartışma konusu olurken, Milliyet’e konuşan Ağıralioğlu, “Kişisel olarak Devlet Bey’i anlamaya çalışmaktan vazgeçeli çok oldu. Kastedilen şey bir ev ise 83 milyonun içinde huzurla yaşayacağı büyük bir ev bizimki. Bu evin huzurunu güvenini temin etmek için gece gündüz alın teri döküyoruz. İYİ Parti’de büyük bir ev hayaliyle mücadele ediyoruz. Bizim ev hayalimiz, 83 milyonun içinde huzurla yaşadığı bir evdir ve onun için alın teri döküyoruz” dedi.

‘Ortak olmayız’

“İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimiz var” diyen Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı’na katılma yönünde gündemleri olmadığını belirtti. İYİ Parti Sözcüsü, “Biz, Cumhur İttifakı’nın özelde; hususi olarak da AK Parti’nin siyasi olarak bundan sonra ihtiyaç duyduğu güç odaklarından biri değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı millete Başkanlık Sistemi’ni takdim ederken çok büyük vaatlerde bulundu. O vaat edilenler ile şu anda milletin yaşadıkları arasında korkunç bir uçurum var. Bunun hesabını iktidarın milletine vermesi lazım. Memleket için her türlü fedakarlığı yaparız ama biz bu hesaba ortak olmayız” şeklinde konuştu.

‘Evimiz burası’

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da, “Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’nin açıklamasının ardından bazı İYİ Parti’ler Akşener’in ve İYİ Parti genel merkez binasının fotoğrafını ekledikleri sosyal medya mesajlarında “Benim evim sensin”, “Bizim evimiz burası” ifadesini kullandı.