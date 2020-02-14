İYİ Parti’de Antalya depremi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eylül 2019’da Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer’i merkez teşkilattaki görevinden alarak Antalya İl Başkanı olarak atadı. Çokal’ın istifasının, Temizer ile yaşadığı anlaşmazlığa dayandığı ileri sürüldü. Çokal, dün yaptığı açıklamada, bir siyasi parti için millete güven vermenin ve iktidar hedefine doğru ilerlemenin öncelikli yolunun, dile getirdiği genel ilkelerin uygulamadaki uygunluğunun görünürlüğü olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ancak bu süreçte gördüm ki kişisel hesaplar ve egolar, bu ilkelerin önünde bir engel olarak duruyor ve en yetkili makamlar dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemiyor. Bu durum siyasi bir partide alışkanlık haline geldiyse ne yazık ki ülkeye ümit olamaz.”

Sayı 38’e düştü

Millet İttifakı’yla seçime katılan İYİ Parti, Meclis’e 43 vekille girdi. Ancak parti içi krizler, istifaları da beraberinde getirdi. Çokal’ın istifasıyla, İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 38’e düştü.

Kriz çıkaran atama

Antalya, İYİ Parti’nin seçimlerde en başarılı olduğu illerden biri olarak öne çıktı. Akşener’in, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer’i il başkanlığına getirmesiyle, kriz çıktığı öne sürüldü. Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç’in, Çokal’ın ekibinde olduğu ve Temizer tarafından görevden alındıkları ifade edilirken, Çokal’ın tepki olarak istifa ettiği bildirildi.