İYİ Parti’de liste sürprizi

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Meral Akşener, GİK seçimleri için “100 kişilik anahtar liste” çıkarttı. Bu listede yer bulamayan 87 partili de GİK seçimlerine katıldı. Toplam 187 kişinin yarıştığı GİK seçiminde, 9 ay önce partiye katılan emekli albay Erdal Sarızeybek bin 131 oyla delegeden en çok oyu alan isim oldu. Akşener’in listesinde olmayan Sevin Çağlayan ise kadın kotasının uygulanmasıyla anahtar listeyi delerek GİK’e girdi.

Kurultaydaki seçimde, Ocak 2020’de partiye üye olan Sarızeybek bin 131 degelenin oyunu alarak 1. sıradan GİK’e girdi. Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bin 32 oyla ikinci, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır bin 30 oyla üçüncü sıradan GİK üyesi oldu. Bu isimleri ekonomi profesörü Ümit Özlale ile hukukçu Bahadır Erdem izledi. Partinin kuruluş aşamasından bu yana Akşener’in yanında olan Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın 965 oyla altıncı sırada yer buldu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar 901 oyla 10., İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu 892 oyla 11. sırada yer aldı. Oylamada en çok oyu alan kadın aday 923 oyla 8. sıradan GİK’e seçilen Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas oldu.

9 vekil liste dışı

Akşener, anahtar listesinde 20 milletvekiline de yer verdi. Anahtar listede olup seçimden asıl üye olarak çıkan 11 milletvekili şöyle:

“Ümit Dikbayır, Koray Aydın, Orhan Çakırlar, Yavuz Ağıralioğlu, Şenol Sunat, İsmail Tatlıoğlu, Metin Ergun, Dursun Ataş, Ümit Beyaz, Naci Cinisli, Ahmet Kamil Erozan.”

Anahtar listede olmasına karşın GİK’e asıl üye olabilmek için delegeden yeterli oyu alamayan 9 milletvekili ise, Aytun Çıray, Aydın Adnan Sezgin, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ayhan Erel, Aylin Cesur, Behiç Çelik, Feridun Bahşi ve Hasan Subaşı oldu.

Üç fire var

Seçim sonuçlarına göre, genel başkan yardımcıları Temizer ve Çıray GİK’e giremedi; Siyaset Akademisi Başkanı Sezgin ise GİK’te yedek üye olarak yer aldı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru ve Isparta Milletvekili Cesur’un yanı sıra, Çelik, Erel, Nuhoğlu da GİK’e yedek üye oldu. Akşener’in MDK için hazırladığı anahtar listedeki tüm üyeler ise seçildi.