İYİ Parti’den BM’ye çağrı: Ermenistan’a gerekli kınamalar yapılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Minsk Grubu’nu acilen adım atmaya” çağırırken, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da BM Güvenlik Konseyi’nde Ermenistan’ın kınanmasını talep etti. Erozan, Yukarı Karabağ meselesinin bölge açısından riskler yumağına dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Meselenin çözümünün çatışmalarla değil masada ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temelinde öncelikle işgal edilmiş bölgelerin boşatılması ve bu topraklarda Azerbaycan’ın egemenliğinin yeniden hakim kılınmasından geçtiği şüphesizdir. Bunun gerçekleşmesi boyutuyla BM Güvenlik Konseyi’nin ivedilikle konuyu gündemine alması ve gerekli kınamaları yapması, ayrıca AGİT’in meseleyi ‘donmuş sorunlar’ kategorisinden çıkaracak adımları atması beklentimizdir.”