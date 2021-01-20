İYİ Parti’den iki yeni sistem tasarımı

Parti bünyesinde kurulan çalışma grubu altı ayı geçen sürede farklı siyasi partiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin görüşlerini dinledi. Bu çerçevede şekillenen çalışma, bugünkü toplantıda GİK üyelerine sunulacak. Parti yetkili kurulları ve meclis grubundaki değerlendirmeler sonrası da Genel Başkan Meral Akşener, çalışmayı kamuoyuna duyuracak.Milliyet’e konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, çalışmalarında öngörülen yeni sistemden ne anlaşılması gerektiğine yönelik, “Türkiye’de siyasetin güçlendirilmesini, siyasetin milletle buluşmasını, milli iradenin güçlenmesini anlıyoruz. Hem Siyasi Partiler Kanunu’nu hem Seçim Kanunu’nu içine alan bir süreç düşünüyoruz” dedi. Tatlıoğlu, sistemin uygulanmasıyla Başbakanlık makamının yeniden hayata geçeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Siyasetin esasında yeniden yapılandırılmasını sağlayacak, milli iradenin yasama ve yürütmede temsili anlamında gücünü artıracak bir çalışma. 16 Nisan referandumuna da itirazlarımızdan bir tanesi; devletin temsiliydi. Devletin temsili bütün 84 milyonu kucaklamak zorunda. Yürütmenin temsili, belli bir oranın karşılığı olabilir ama bugün olduğu gibi yürütme şapkasıyla devleti temsil yapılamıyor ve Türkiye’de toplumun tamamını kucaklama açısından Cumhurbaşkanlığı açığı söz konusu.”

GİK’te üyelerin konuyu gündeme getirmesi halinde parti yetkilileri Ümit Özdağ’ın disiplin sürecine ilişkin kurula bilgi verecek. Parti kurmayları, mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini söyledi.

‘İhraç yoluna gidebilirler’

CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Özdağ, “Genel merkezde bana karşı olanlar var ama ben bu partinin milletvekiliyim. İYİ Parti’de mücadeleme devam edeceğim. Genel merkez beni ihraç yoluna gidebilir, o da onların bileceği iş. Bekleyelim görelim. Tekrar ihraç yoluna gidebilirler mi? Gidebilirler” diye konuştu.