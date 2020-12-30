İYİ Parti’den ‘yeniden görüşelim” çağrısı

Akburak, “Kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarına (STK) kayyum atanması, STK’ların mallarına el konulması, faaliyetlerinin durdurulması gibi hukuka ve Anayasa’ya açıkça aykırı değişiklikler hayata geçirilmiştir. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan, sadece ‘makul sebeplerin varlığı’ gerekçesiyle, kişi ve kurumların mal varlıklarına el konulabilmesi, masumiyet karinesine, mülkiyet hakkına, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırılık teşkil etmektedir” diye konuştu.



Akburak, “İYİ Parti olarak, demokrasi geleneğimiz açısından kabul edilemez bir gerilemeye neden olacak olan bu düzenlemenin gözden geçirilerek, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilerek ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri incelenerek yeniden TBMM gündemine getirilmesi çağrısında bulunuyoruz.”