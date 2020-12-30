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30.12.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti’den ‘yeniden görüşelim” çağrısı

İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile hükümetin sivil toplum üzerinde denetim sağlamayı hedeflediğini savundu. Düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydeden Akburak, “İYİ Parti olarak, sivil toplum koruluşlarıyla istişare edilerek yeniden TBMM gündemine getirilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

İYİ Parti’den ‘yeniden görüşelim” çağrısı
BAHAR ATAKAN Ankara

 Akburak, “Kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarına (STK) kayyum atanması, STK’ların mallarına el konulması, faaliyetlerinin durdurulması gibi hukuka ve Anayasa’ya açıkça aykırı değişiklikler hayata geçirilmiştir. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan, sadece ‘makul sebeplerin varlığı’ gerekçesiyle, kişi ve kurumların mal varlıklarına el konulabilmesi, masumiyet karinesine, mülkiyet hakkına, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırılık teşkil etmektedir” diye konuştu.

Akburak, “İYİ Parti olarak, demokrasi geleneğimiz açısından kabul edilemez bir gerilemeye neden olacak olan bu düzenlemenin gözden geçirilerek, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilerek ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri incelenerek yeniden TBMM gündemine getirilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

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