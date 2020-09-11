11.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
İYİ Partili Türkkan: İdam ipine sarıldılar
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, iktidarın ekonomi ve koronavirüs salgını gibi konularının konuşulmasını engellemek için yapay gündemler oluşturduğunu öne sürdü.
Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
“İktidar, toplumu susturmak için yapay gündemlerle gerçek gündemleri geçiştirmeye çalışıyor. Bunun için birçok şey denediler. En sonunda idam ipine sarıldılar. İktidarın küçük ortağının teklifiyle idamı gündeme taşıdılar. Vatandaş, ‘iş, aş adalet’ diyor. Bunlar idamı konuşuyor. Ama unuttukları bir şey var: Türkiye’de zaten idam var. Demokrasi, hukuk, Türkiye’nin dış politikası, ekonomi ve Türk lirası idam edildi.”
Türkkan, koronavirüs salgınının önlenmesi için aşı bulununcaya kadar kısmi olarak sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasını istedi.