İYİ Partili Türkkan: İdam ipine sarıldılar

Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“İktidar, toplumu susturmak için yapay gündemlerle gerçek gündemleri geçiştirmeye çalışıyor. Bunun için birçok şey denediler. En sonunda idam ipine sarıldılar. İktidarın küçük ortağının teklifiyle idamı gündeme taşıdılar. Vatandaş, ‘iş, aş adalet’ diyor. Bunlar idamı konuşuyor. Ama unuttukları bir şey var: Türkiye’de zaten idam var. Demokrasi, hukuk, Türkiye’nin dış politikası, ekonomi ve Türk lirası idam edildi.”

Türkkan, koronavirüs salgınının önlenmesi için aşı bulununcaya kadar kısmi olarak sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasını istedi.