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20.10.2020 - 17:12 | | AA

İYİ Partili Ümit Özdağ: 'Partimdeyim bir yere gitmiyorum'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum." dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ: 'Partimdeyim bir yere gitmiyorum'

AA muhabirine konuşan Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum." dedi.

"GENEL BAŞKAN'IN YETKİSİNDE"

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla yaşanan tartışmanın ardından 3 haftadır partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup toplantısına katılmayan tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk da teşkilatların böyle bir talepte bulunmasının, bunun yerine getirileceği anlamı taşımadığını söyledi.

Koncuk, Genel Başkan Meral Akşener ve divanın yetkisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım 'Değerlendirin, soruşturmayı başlatın' diye. Şu an böyle bir şey yok. Birileri başvurmuştur doğrudur, başvurabilir. Ama her başvuru disiplin soruşturması haline gelecek diye bir durum söz konusu değil. Herhangi bir üyemiz de başvurabilir, talepte bulunabilir."

Otomobiliyle kamyonun önünde 100 metre sürüklendiAntalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kamyonun önünde sürüklenen otomobil sürücüsü, yaşadığına inanamadığını belirterek, “Sürüklenirken bariyerler ile kamyon arasında sıkışıp öleceğim diye düşündüm” dedi.
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