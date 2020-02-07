MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İYİ Parti’nin üye hedefi 350 bin
ABONE OL
07.02.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti’nin üye hedefi 350 bin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başlattığı üye kampanyasında hedef, olağan kongrenin yapılacağı haziran ayına kadar 350 bin üye olarak belirlendi. Kongreye hazırlık çalışmalarında parti tüzüğüne bağlı kalınmasını isteyen Akşener’in özellikle en az yüzde 25 cinsiyet kotası talimatı çerçevesinde teşkilatlar da uyarıldı.

İYİ Parti’nin üye hedefi 350 bin

 

İYİ Parti, 2. Olağan Kongresi için hazırlık olarak mahallelerde yapılan delegelik seçimlerini hızlandırdı. Bu amaçla üye sayısı 400’ü geçen ilçelerde, mahalle delege tespiti için teşkilatlara görev verildi. Üçte ikisi belirlenen mahalle delegeleri seçimleri sonuçlandığında ilçe delegeleri belirlenmiş olacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan mahalle delege seçimlerinin şubatta tamamlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre; 2. Olağan Kongrenin ana teması “iktidara yürüyüş” olarak belirlenecek.

Polemiğe girmeyecek

Kongreye hazırlık sürecinde Genel Başkan Akşener, diğer siyasi liderlerle polemiğe girmemeye özen gösterecek ve açıklamalarında “Türkiye’nin bir an önce iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine” vurgu yaparak, vatandaşın ekonomiye ilişkin eleştirilerine yer verecek.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber