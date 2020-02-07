İYİ Parti’nin üye hedefi 350 bin

İYİ Parti, 2. Olağan Kongresi için hazırlık olarak mahallelerde yapılan delegelik seçimlerini hızlandırdı. Bu amaçla üye sayısı 400’ü geçen ilçelerde, mahalle delege tespiti için teşkilatlara görev verildi. Üçte ikisi belirlenen mahalle delegeleri seçimleri sonuçlandığında ilçe delegeleri belirlenmiş olacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan mahalle delege seçimlerinin şubatta tamamlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre; 2. Olağan Kongrenin ana teması “iktidara yürüyüş” olarak belirlenecek.

Polemiğe girmeyecek

Kongreye hazırlık sürecinde Genel Başkan Akşener, diğer siyasi liderlerle polemiğe girmemeye özen gösterecek ve açıklamalarında “Türkiye’nin bir an önce iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine” vurgu yaparak, vatandaşın ekonomiye ilişkin eleştirilerine yer verecek.