Jandarma’daki darbe girişimine ceza yağdı

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görüldü. Duruşma salonu içinde ve dışında jandarma yoğun güvenlik önlemleri alındı. 245 sanıklı davada, 86 isme ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi. Dönemin Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vuran eski Albay Erkan Öktem, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile dokuz kişinin şehit edilmesine ilişkin 10 kez, 14 sanık ise, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile sekiz kişinin şehit edilmesine ilişkin dokuzar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklardan 33’ü fikir ve eylem birliğinde katılanlara yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 30’ar yıl, altı sanık ise 25’er yıl hapse mahkum edildi. Jandarma yapılanmasında, “mahrem imam” olmakla suçlanan sivil sanık Mevlüt Yılmaz’a da, ‘silahlı terör örgütü 12 yıl hapis cezası verildi. Diğer 22 sanık hakkında da 6 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, 17 sanık darbe girişimine yardımdan hüküm giydi. Firari 10 sanığın dosyası ayrılırken, yargılama sırasında ölen Adnan Cuman ve Özgür Karslı hakkındaki kamu davası düşürüldü. Mahkeme, 15 sanığı da ‘kasten öldürme’ suçundan mahkum etti.