Jeffrey’den yoğun temaslar

Jeffrey bugün ve yarın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşmesi bekleniyor.



Ankara’daki temaslarda, DAEŞ’le mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının ele alınması bekleniyor. Anayasa Komitesi çalışmalarının başından beri YPG/PKK terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG)toplantılara katılımı hususunda Suriyeli muhalifler ve rejim arasında gerginlik sürüyordu.



Türkiye’nin de tepki gösterdiği bu çaba, ABD’li bir şirketin SDG ile petrol anlaşması imzalaması ve Jeffrey’nin, “Suriye’nin kuzey doğusunda yaşayanların iradesinin de Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında temsil edilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını” açıklaması Türkiye-ABD arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı. Jeffrey, dün akşam Ankara’ya geldi. Esenboğa’da açıklama yapan Jeffrey, Suriye meselesiyle ilgili heyecan verici gelişmelerin olduğunu dile getirdi. Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 3’üncü turuna başlandığını hatırlatan Jeffrey, “İyi bir başlangıçtı. Türkiye’nin tüm üyeleri, özellikle de muhalefeti teşvik etmesi çok yardımcı oldu” dedi.