21.09.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul
Kaboğlu’nun aracının camlarını kırdılar
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Koşuyolu’nda evinin yakınlarındaki eğlence mekanından kaynaklanan aşırı gürültüden şikayetçi olunca, gece 03.00’te evine kadar gelen işletme müdürü ve çalışanı tarafından tehdit edildi, otomobilinin camları parçalandı.
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul
Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Milliyet’e konuşan Kaboğlu, ‘Koşuyolu Sarışın’ adlı işletmenin yüksek gürültüye sebep olduğunu, bundan şikayetçi olan ve resmi kurumlara başvuran mahalle sakinlerinin işletme sahipleri tarafından sürekli tehdit edildiğini belirtti. Kaboğlu, yakalanan saldırganların ertesi gün adli kontrolle serbest bırakıldığını anlattı. Kaboğlu, “Ailemin ve benim can güvenliğime yönelmiş bu saldırı basit bir mala zarar verme olarak değerlendirilemez. Bu sebeple Pazartesi günü adli kontrol karına itiraz edeceğiz” dedi.