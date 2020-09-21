Kaboğlu’nun aracının camlarını kırdılar

Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Milliyet’e konuşan Kaboğlu, ‘Koşuyolu Sarışın’ adlı işletmenin yüksek gürültüye sebep olduğunu, bundan şikayetçi olan ve resmi kurumlara başvuran mahalle sakinlerinin işletme sahipleri tarafından sürekli tehdit edildiğini belirtti. Kaboğlu, yakalanan saldırganların ertesi gün adli kontrolle serbest bırakıldığını anlattı. Kaboğlu, “Ailemin ve benim can güvenliğime yönelmiş bu saldırı basit bir mala zarar verme olarak değerlendirilemez. Bu sebeple Pazartesi günü adli kontrol karına itiraz edeceğiz” dedi.