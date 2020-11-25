MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım
ABONE OL
25.11.2020 - 15:28 | | AA

Kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında 1 Ocak 2021'de iki yeni adımı hayata geçirecek.

Kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadeleye devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca, bu yıl 234 bin 815 polis ve jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Ülke genelinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sayısı 1086'ya çıkarıldı.

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) 620 bin 829 kişi telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 48 bin 686 ihbar geldi. KADES ihbarlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi için 963 adet yüksek performanslı motosiklet alındı.

Şiddet uygulayan şüpheliye yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 70 arttı. Ülke genelinde valilikler ve kaymakamlıklarda aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında izleme birimleri oluşturuldu.

BAKANLIKTAN İKİ YENİ ADIM

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu güncellendi. 1 Ocak 2021'de kullanıma başlayacak yeni formlar sayesinde risk analizlerinin daha etkin yapılması sağlanacak.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile anlık paylaşıma açıldı.

Yine Bakanlık bünyesinde 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kuruldu. Ocak 2021'de faaliyete geçirilmesi planlanan merkezle mevcut izleme kapasitesi daha da artırılacak ve teknoloji en üst seviyede kullanılarak kadınlara daha etkin koruma sağlanabilecek.

Bu uygulama sayesinde, şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan daha fazla kadına ulaşılarak, ölüm veya yaralamayla sonuçlanabilecek birçok şiddet olayının önüne geçilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin'

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu açıklandı mı, başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? 12 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu açıklandı mı, başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? 12 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nedir?

Sıradaki Haber