Kadir Ağabey’e son görev

Yaklaşık 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşama veda eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş (76), Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verildi.

Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Fahrettin Koca, Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Camide taziyeleri, Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, oğulları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş, kızı Kübra Kavurmacı kabul etti.

Yol arkadaşım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Bizim yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı. Tabii İmam Kadir Ağabeyimiz benim 4-5 sınıf üstündeydi. Aynı zamanda oranın kantinine de bakarlardı. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Biliyorsunuz İstanbul’da Beyoğlu Belediye Başkanlığı ardından malum İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden bu yol arkadaşlığımız böyle geldi. Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok” diye konuştu.

Şehitlere dua

Erdoğan, koronavirüs konusuna değinerek, “Büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Bir çok yol arkadaşımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibine komşu eylesin. Şu an da hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim inşallah onlara da yardımını göndersin. Rabbim yar yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. Topbaş’ın cenazesi namazın ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

Topbaş için İBB’de tören düzenlendi

Topbaş için 13.5 yıl başkanlık yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilk başkanlık deneyimini edindiği Beyoğlu Belediyesi’nde de tören düzenlendi. İBB binasının önündeki törende, özgeçmişi okunan Topbaş’la ilgili kısa bir video izletildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmış, içimizi ısıtmıştır. İstanbul’daki eserleri hep yaşayacak, hep hayırla yad edilecektir” dedi.

Yeri kıymetli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topbaş’ın İstanbul’a uzun yıllar hizmet ettiğini ve kendisine büyük bir teveccüh olduğunu belirterek, “Hem İstanbul hem de İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahiptir. İBB fertleri kendisini her zaman şükranla anacaktır. Kadir Ağabey kimliğiyle siyasette de çok farklı bir davranış biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. İstanbul’a 20 yıl hizmet etmiştir. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun” diye konuştu.