Kadir Topbaş yaşamını yitirdi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. 16 Kasım’dan beri hastanede tedavi gören Topbaş, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

İstanbul tarihinde ilk defa üst üste üç kez seçim kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde eden Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan Topbaş durumunu ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren eski başkanın, geçen hafta diyalize bağlandığı öğrenilmişti.

Göksu haber verdi

Topbaş’la ilgili kötü haberi dün Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu verdi. Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Artvin Yusufeli doğumlu olan Topbaş, üç aylıkken yıllarca başkanlık edeceği şehre taşındı. Eğitimini burada sürdüren Topbaş, 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” başlığıyla tamamladı. Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

2017’de istifa etti

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi’nden Bakırköy Belediye Başkanlığı’na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul’a model olabilecek “Güzel Beyoğlu” projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon” çalışmaları kapsamında Kasımpaşa’da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004’te yapılan yerel seçimlerde Ak Parti’den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Kendisini ‘İstanbul aşığı’ olarak tanımlayan Topbaş, bu görevinden 2017 yılında istifa etti.

Erdoğan sosyal medyada paylaştı

Topbaş’ın vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Twitter’dan “13 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim” diye yazdı.

Cenaze töreni bugün yapılacak

Topbaş’ın cenazesi bugün öğlen Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

TAZİYE MESAJLARI

Topbaş’ın vefatı siyaset camiasında derin üzüntü yarattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul’a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İBB eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş’a vefatı nedeniyle Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener: Kadir Topbaş’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbulumuza hizmet eden, eserler kazandıran Kadir Topbaş abi Hakk’a yürüdü. Ailesine, İstanbulumuza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Kıymetli dostum Kadir Topbaş’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan merhuma rahmet niyaz ederim.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Allah’tan rahmet diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İstanbul Beyefendisi, kıymetli Ağabeyimiz Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.

Ankara Valisi Vasip Şahin: İstanbul sevdasına, iyi bir insan, samimi bir mü’min olduğuna yakınen şahit olduğum Kadir Topbaş Beyefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. l ANKARA Milliyet