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01.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet Â

Kahraman ÅŸehit dualarla uÄŸurlandÄ±

Tunceliâ€™de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Ã‡ayÄ±â€™ndaki tatbikatÄ±nda botun devrilmesiyle akÄ±ntÄ±ya kapÄ±larak ÅŸehit olan Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸ (36), Ankaraâ€™da topraÄŸa verildi.

Kahraman ÅŸehit dualarla uÄŸurlandÄ±

Ahmet Hamdi Akseki Camiiâ€™nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±lan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ±, maske takÄ±p, sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak saf tuttu. Kaybolduktan 44 gÃ¼n sonra UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼â€™nde cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±lan GÃ¼neÅŸ iÃ§in Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± bahÃ§esinde ve ElazÄ±ÄŸ Havalimaâ€™nda tÃ¶renler dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, ÅŸehidin eÅŸi GÃ¼lnur, annesi Aysel, babasÄ± Emin ve aÄŸabeyi Mehmet GÃ¼neÅŸ de katÄ±ldÄ±.

Ankaraâ€™ya getirilen ÅŸehit iÃ§in Ahmet Hamdi Akseki Camiiâ€™nde ikindi namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nda, protokol Ã¼yeleri maske takÄ±p, sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak saf tuttu. Åžehidin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu, askerlerin omuzlarÄ±nda cenaze aracÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu sÄ±rada eÅŸinin Ã¼niformasÄ±nÄ± giyerek tÃ¶rene katÄ±lan GÃ¼lnur GÃ¼neÅŸ, tabuta dokunarak asker selamÄ± verdi. Åžehidin cenazesi Cebeci ÅžehitliÄŸiâ€™nde topraÄŸa verildi. Uzman Ã‡avuÅŸ GÃ¼neÅŸâ€™in 2008 yÄ±lÄ±nda ÅžÄ±rnakâ€™ta terÃ¶ristlerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada, FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yaralandÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle 3 ay GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisiâ€™nde (GATA) tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¼neÅŸ, ElazÄ±ÄŸ depreminde de enkazdan 16 kiÅŸiyi Ã§Ä±karan ekipte yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Kahraman ÅŸehit dualarla uÄŸurlandÄ±

SokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± baÅŸladÄ±Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamÄ±nda 3 günlük sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± saat 00.00 itibariyle baÅŸladÄ±.Çinâ€™in Wuhan kentinde ortaya çÄ±karak bütün dünyayÄ± etkisi altÄ±na alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamÄ±nda 30 büyükÅŸehir ve Zonguldakâ€™ta geçerli olacak olan 3 günlük sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± bugün 00.00 itibariyle baÅŸladÄ±. KÄ±sÄ±tlamanÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte Ä°stanbulâ€™un caddeleri, sokaklarÄ± ve meydanlarÄ± boÅŸ kaldÄ±. Ä°stanbulâ€™un en kalabalÄ±k meydanlarÄ±ndan biri olan Taksim MeydanÄ± ve normal zamanda adeta iÄŸne atsan yere düÅŸmez dedirten Ä°stiklal Caddesinin sessizliÄŸe bürünmüÅŸ hali kameralara yansÄ±dÄ±.
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