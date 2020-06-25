25.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Karamollaoğlu: Sanki rövanş alınıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 7-8 yıl önce attığı tweetler nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının İstanbul seçimlerinin yıldönümünde onanmasırı ‘garip’ buldu.
Karamollaoğlu “Birinci gariplik tarih tam İstanbul’u iktidar partisinin kaybettiği 23 Haziran’a denk geldi. Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi. Daha da garip olanı da 7-8 yıl evvel atılan bu tweetler’i cezai müeyyide için kullanırsanız, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz” dedi.