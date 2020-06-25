Karamollaoğlu: Sanki rövanş alınıyor

Karamollaoğlu “Birinci gariplik tarih tam İstanbul’u iktidar partisinin kaybettiği 23 Haziran’a denk geldi. Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi. Daha da garip olanı da 7-8 yıl evvel atılan bu tweetler’i cezai müeyyide için kullanırsanız, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz” dedi.



