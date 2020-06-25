MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Karamollaoğlu: Sanki rövanş alınıyor
ABONE OL
25.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Karamollaoğlu: Sanki rövanş alınıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 7-8 yıl önce attığı tweetler nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının İstanbul seçimlerinin yıldönümünde onanmasırı ‘garip’ buldu.

Karamollaoğlu: Sanki rövanş alınıyor

Karamollaoğlu “Birinci gariplik tarih tam İstanbul’u iktidar partisinin kaybettiği 23 Haziran’a denk geldi. Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi. Daha da garip olanı da 7-8 yıl evvel atılan bu tweetler’i cezai müeyyide için kullanırsanız, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz” dedi.

Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Davaro’yu hatırlayıp hayat kurtardı

Davaro’yu hatırlayıp hayat kurtardı

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

‘Kahvesiz yapamam diyen de bağımlıdır’

‘Kahvesiz yapamam diyen de bağımlıdır’

Sıradaki Haber