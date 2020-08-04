‘Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun’

Videoda görüşlerine yer verilen Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domenico Bertogli, “Hristiyan” adının ilk defa Antakya’da kullanıldığını belirtti. Yıllardır bir Sünni mahallesinde yaşadığını aktaran Bertogli, “Herhangi bir problem yaşamadık, her zaman saygı, sevgi içinde yaşıyoruz” dedi.

Antakya Musevi Havrası Vakıf Üyesi Harun Cemal “Biz aynı yerde yaşıyoruz. Burada ibadethane, Havra, hemen karşımızda Sarımiye Camisi, bu da çok eski bir cami. Ne enteresandır ki cami ile duvar duvara Katolik kilisesi, dünyada daha eşi emsali yok, görülmemiş” ifadelerini kullandı.

Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Bedii Cebrail Kuşoğlu da “Birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, birlikte eğleniriz” dedi.

Sarımiye Camisi İmamı Muzaffer Talay da “Burada çeşitli dinler olduğu için aramızda herhangi bir fark yoktur. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde herkes kendi dini görevini yapar. Bayramlarda ziyaretimize gelirler, biz de onların bayramlarında ziyaretlerine gideriz” değerlendirmesinde bulundu.