Kaş’tan Yunanistan’a ‘Meis’ mesajı: Provokasyondan mutlaka vazgeçin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’la yaşanan krize ilişkin olarak, “Yunanistan gerginliği artırıcı ve provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakmalıdır. Biz diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz” dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle, Yunanistan’ın Meis Adası’na 2 kilometre uzaklıkta bulunan Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen, dünya savaş tarihinde bir ilki başararak İngiliz bandıralı “Ben My Chree”yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve onbaşı Yusuf Ziya Erdil’i anma etkinliğine katıldı.

Aker ve Erdil adına yapılan heykele çelenk bırakan Bakan Akar, “Burada her şeyin barış içerisinde gelişmesinden yanayız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Silahtan arınmalı’



Daha sonra canlı yayında Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu’nun sorularını yanıtlayan Akar, şunları söyledi: “Meis Adası’nı Yunanistan, kendi deniz sahası olarak ilan ediyor. Akdeniz’e 1870 kilometre uzunluğunda kıyısı olan Türkiye bir tarafa bırakılmak suretiyle, bu 10 kilometrekarelik adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı iddia ediliyor. Bunun akılla, mantıkla, hukukla izahı mümkün değil.”



Bu adanın da diğer 23 ada gibi silahtan arındırılması gerektiğini bildiren Akar, “Buranın silahsızlanması lazım. Gayri askeri statüdeki adalar bunlar” diye konuştu. 18 adanın Yunanlılar tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırıldığını ifade eden Akar, şöyle devam etti: “Oraya asker konuşlandırılmış, bunlar tabii ki gerginliği tırmandırmakta, bunlar karşılıklı diyalog imkanını yok etmekte ve anlayışı tahrip etmekte. Bu tür gerginliği artırıcı tırmandırıcı, provokatif davranışların bir tarafa bırakılması lazım ki uluslararası hukuka göre diyalog ortamı olabilsin, karşılıklı siyasi yöntemlerle konuşup problemlerimizi çözebilelim... Biz diyalogdan yanayız. Bu konuda uluslararası hukukun adil bir şekilde uygulanmasını istiyoruz... Yunanlı komşularımız ne zaman arzu ederlerse buyursunlar gelsinler. Haklı olduğumuz için de görüşmekten hiçbir zaman çekinmeyiz.”



‘Başka ada yok gibi’



“Burada biz bunları söylerken diğer taraftan maalesef Yunanlı komşularımız adaları silahlandırmaya devam ediyor. Birtakım askeri hareketliliklerle söz konusu gayrı askeri statüye sahip adalara asker getirip götürmelerini sürdürüyorlar.” diyen Bakan Akar, şunları kaydetti: “Meis Adası’na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi, hep bu adaya geliniyor. Bunu kışkırtıcılık olarak görüyoruz.”



NATO’daki toplantılara da değinen Akar, “Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar, gelsinler” ifadelerini kullandı.



‘Macron’un kışkırtması’



Son zamanlarda Yunanistan’da bir silahlanma yarışı başladığını belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Fransa’nın da Sayın Macron’un da tahrik ve teşvikiyle bu konu daima gündemde tutulmakta. Tabii bunlara güvendiklerini söylüyorlar, bunların kendileriyle alakalı bölümünü söylüyorlar fakat güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog yapılarını açmamız, problemlerinizi çözmeye çalışmamız lazım.”



Gerginliğin, provokasyonun hiç kimseye yararı olmadığını vurgulayan Akar, “Burada özellikle Macron’un öncülüğünde bir provokatif yaklaşım var, bu konularda bir kışkırtıcılık var. Her seferinde bir şekilde Yunanistan tahrik edilmekte, silahlanmaya teşvik edilmekte” diye konuştu.

Macron’un bu süreçte asıl maksadının ticari olduğuna işaret eden Akar, “Kendi ekonomilerine katkı sağlamak bakımından birtakım uçak ve gemi satmak suretiyle, Yunanistan’ı silahlandırmak suretiyle, Yunanistan’dan alacağı paralarla kendine ekonomisine katkı sağlayacak. Fakat bunun ötesinde daha da önemli bir husus var; Macron liderliğinde yapılan çalışmalardan, uygulanan siyasetten herhangi bir sonuç elde edilemediği, bu yönde giden sayın Macron’un bir anlamda politikalarının iflas ettiği açık ve seçik görülmekte. Yıllarca YPG’yi desteklediler, PKK’yı desteklediler ve bu politikaları çöktü. Yunanistan’ın bu şekilde Macron’un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım” dedi.