Kazancı’dan ziyaret

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede AA’nın 100. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu, başarı dileğinde bulundu. Kazancı da AA’nın Türkiye ve dünya yapılanması hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Kazancı, ziyaretin anısına Kılıçdaroğlu’na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafını hediye etti.