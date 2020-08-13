13.08.2020 - 07:00 | | AA
Kazancı’dan ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, AA’nın 100. kuruluş yılı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede AA’nın 100. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu, başarı dileğinde bulundu. Kazancı da AA’nın Türkiye ve dünya yapılanması hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Kazancı, ziyaretin anısına Kılıçdaroğlu’na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafını hediye etti.