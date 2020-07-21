‘Kıbrıs Türk’ü eşit haklara sahiptir’

Kıbrıs’ta hakça ve kalıcı bir çözüme varılmasının ancak Kıbrıs Türk’ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkün olacağını vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk’ünün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden gelen mesajlar şöyle:

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek, KKTC’yi her hâl ve şartta desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası’nda gerek Doğu Akdeniz’de adil ve kalıcı barışın sağlamasının ve barış, özgürlük, refah ve istikrarın tesis ve temin edilmesinin en büyük teminatı olacaktır.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: KKTC’nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit’i, Denktaş’ı, Erbakan’ı ve tüm şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Kıbrıs Barış Harekâtı tarihimizin eşsiz zaferlerinden biridir, Cumhuriyet döneminin çok önemli bir kırılma noktasıdır.