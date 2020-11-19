Kıbrıs’ta ‘iki devlet’ formülünden dönüş yok

Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısından dış politikaya ilişkin önemli mesajlar çıktı. Erdoğan’ın, 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş’ı ziyareti ve ziyaretten bir gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adada yaptığı diplomatik görüşmeler toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Bu kapsamda, KKTC’de “iki devletli çözüm”den geri dönüş olmayacağı vurgulandı.

‘Tutumumuz net’

Adada kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 2017’den itibaren İsviçre’nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs görüşmelerinde üç yıl boyunca “federasyon” konusunun müzakere edildiği ancak buradan bir sonuç çıkmadığı için artık yeni alternatiflerin müzakere masasında olduğu belirtildi. Türkiye’nin Crans-Montana’da bu durumu Yunan-Rum tarafına da ilettiği, bu nedenle Türkiye’nin tutumunun net olduğu kaydedildi. “İki devlet” formülüne Avrupa’nın itiraz ettiği, Yunan-Rum tarafının ise sıcak baktığı ifade edilen toplantıda, KKTC’nin önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iki devletli çözümden yana olmadığı için sürecin askıda kaldığı, yeni dönemle birlikte müzakerelerin güçleneceği vurgusu yapıldı.

Çavuşoğlu, yaptığı sunumda ABD seçimlerinin siyasete etkisi, Azerbaycan-Ermenistan ateşkesi, Suriye ile ilgili Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılara ilişkin durum hakkında da bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikaları hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi. Akar, Meclis’te kabul edilen asker gönderme tezkeresinin ardından Türkiye’nin Azerbaycan’a yapacağı askeri sevkiyatına ilişkin bilgi verdi. Akar, Suriye ve Irak sınır hattında süren operasyonlara ilişkin de bilgi paylaştı.

2021 Turizm Stratejisi

Kabine toplantısında ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, entegre sınır yönetimi ve sınır fiziki güvenlik sistemleri hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Yurt içinde yapılan terör operasyonlarına ilişkin bilgi veren Soylu, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarındaki son verileri paylaştı. Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Türkiye’nin 2021 turizm stratejisini anlattı. Koronavirüs salgınının etkilerinin ne kadar süreyle ve ne yönde ilerleyeceğinin Türkiye’nin 2021 stratejisini şekillendireceği belirtildi. Salgınla birlikte, tüm dünyada turistlerin talep ve beklentilerinin değiştiği ifade edilen toplantıda, yeni pazarlar geliştirilmesinin önemine işaret edildi. Kovid-19 sonrası turizm sektöründe dijitalleşmeye vurgu yapılırken; kültür, inanç, gençlik, sağlık, golf, gastronomi, medikal gibi alternatif turizm türlerine önem verileceği kaydedildi.