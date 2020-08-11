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11.08.2020 - 13:53 | | DHA

Kılıçdaroğlu: Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için ''Çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaklaşan hain terörün kurbanı olan Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde'' dedi.

Kılıçdaroğlu: Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaklaşan hain terörün kurbanı olan Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde. Çocuklarımızı teröre kurban vermediğimiz, onları şiddetin gölgesinde büyütmediğimiz bir ülke hepimizin temel sorumluluğudur. Seni unutmayacağız! #iyikivarsınEren'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül mesajı: İyi ki varsın Eren!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün vefatının üçüncü yılında bir mesaj paylaştı.
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