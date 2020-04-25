Kılıçdaroğlu gençleri örgütlenmeye çağırdı: Gücü yaratan birlikte olmaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, lise öğrencileriyle yaptığı görüşmede, “Örgütlenemezseniz hiçbir öneminiz yoktur. Gücü yaratan birlikte olmaktır. Örgütlenip güçlendikçe hiçbir parti önerilerinize kulak tıkayamaz” dedi.



Kılıçdaroğlu, lise öğrencilerinin YouTube yayına katılarak, soruları yanıtladı. CHP lideri, özetle şu mesajları verdi:

SIRADAN YAŞANTIM VAR: Mütevazı bir ailede doğmuş, yedi kardeşi olan bir kişiyim. Üniversiteye giden sadece benim. En büyüğümüz olan ablam okuma yazma bilmiyor, annem de bilmezdi. Tunceli’nin Nazimiye ilçesinin Ballıca köyünde doğdum. Eğer kamuda önemli görevlere geldik, siyasette belli yerlere geldiysek bu Cumhuriyet’in sayesinde. Sıradan insanlar nasıl yaşıyorsa öyle bir yaşamım var.



ÇOK ÇALIŞAN TİPLERDENDİM: Lise ve üniversite yıllarında, aslında hepimizin öğrenciyken tanımladığı bir ‘inek’ tiplemesi vardı. Yani çok çalışan... O tiplerden birisiydim. Çalışırdım, derslerimi ihmal etmezdim. Üniversiteye başladığım yıllarda 1968 olayları vardı. Kendimizi siyasetin içinde bulduk. Sonra hesap uzmanı oldum... Görevlerimi yapıyordum, sıcak siyasetle hiç ilgilenmedim. Emekli olduktan sonra Sayın Baykal’ın çağrısı üzerine CHP’ye üye oldum.



İNCE GÖREVİNİ HAKKIYLA YAPTI: (Kurultayda rakibiniz olan Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı göstermenizin sebebi neydi?) Muharrem Bey partimizin önemli bir aktörü... Kamuoyu yoklamaları yaptık, birden fazla adayımız vardı ama kamuoyunun en çok benimsediği, desteklediği adayımız Muharrem İnce’ydi. Gerçekten iyi çalıştı. Beklediğimiz sonucu alamadık ama Muharrem Bey üstlendiği görevi hakkıyla yerine getirdi diye düşünüyorum.

GENÇLERE ÖNERİLER: Hayatın her aşamasını sorgulayın. Siyasetçileri sorgularken önyargısız olmaya özen gösterin. Örgütlenemezseniz hiçbir öneminiz yoktur. Gücü yaratan birlikte olmaktır. Tek tek güç olamazsınız. Seçimde bir oy kullanır gelirsiniz. Kitlesel bir grup olmazsınız. Ben gençlerin böyle bir grup olmasını, güçlenmelerini isterim. Siz örgütlenip güçlendikçe hiçbir siyasi parti önerilerinize kulak tıkayamaz. Mesela gençler şunu yapmalı: Ciddi bir genç grubu olarak ortaya çıkıp, kendi taleplerinizi bir kağıda yazıp bir manifesto yazıp...

Gençlerin siyaset kurumundan beklentileri... ‘Bizim taleplerimizin altına imza atan partilere oy vereceğiz, atmayana vermeyeceğiz.’ Bitti. Bu kadar basit.

Kılıçdaroğlu, TV5 Ana Haber Bülteni’nde yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: “23 Nisan’da Meclis’te grubu olan bütün siyasi parti liderlerinin parlamentoda olması çok değerliydi. Erdoğan’ın da olması gerekirdi. Şöyle bir gerekçe söylendi; ‘Geçmişte de bazı cumhurbaşkanları Meclis’teki 23 Nisan törenlerine katılmadı’ diye. Ama onların hiçbirisi bir partinin genel başkanı değildi. Dolayısıyla diğer genel başkanlar nasıl geldiyse, mesela Meral Hanım milletvekili olmamasına rağmen geldi, Erdoğan’ın da orada olmasını isterdik. O da düşüncelerini açıklasın isterdik.”