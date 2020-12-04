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04.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

 Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık’taki grup toplantısı’nda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan’ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği” savunuldu. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı, “Katar firmasından talimat almakla, tefecilere para yedirmekle, Türkiye Cumhuriyeti devletini esir almakla, sömürgeci olmakla, ülke için milli güvenlik sorunu olmakla, FETÖ ile iş birliği yaparak orduya kumpas kurmakla” itham ettiği aktarıldı.

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