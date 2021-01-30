Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Dilekçede, “Bahse konu açıklamalar ile tüm vali ve kaymakamlar hakkında, yaptığı iş ve işlemler ile ilgili açıkça hukuk dışı hareket eden birer makam olarak gösterilme ve töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girilmiştir. Halkın haber alma konusunda son derece kıymetli bir araç olan basın yoluyla yapılması, suçların etki alanını ulusal boyuta taşımakta olup bu tür yayınların kamuoyu üzerinde oluşturduğu etkiler de dikkate alındığında, basın aracı kullanılarak ciddi algı operasyonlarının yapıldığı, vali ve kaymakamlarımızın toplum nezdinde saygınlığını yitirmesini amaçlayan ifadeler olduğu görülmektedir” denildi.