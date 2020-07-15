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15.07.2020 - 13:41 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı! Hain terör örgütünü lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı! Hain terör örgütünü lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında ''15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum.

Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memurunun ailesini aradıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan’ın ailesini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.
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