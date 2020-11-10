Kılıçdaroğlu’ndan “Biden” eleştirilerine yanıt: ‘Özel ayrıcalık yapılmış değil’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkan ile güzel bir sohbetimiz oldu” diyerek sözlerine başladı. Türkiye’nin sorunlarının çok fazla olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iç politikayı, dış politikayı, Türkiye’nin gündeminde olan konuları görüştüklerini söyledi. Karamollaoğlu da, şu değerlendirmelerde bulundu:



‘ATM’den para çeker’



“Bizim aslında gecikmiş bir ziyaretimiz kongreden sonra tebrik etmeyi arzu etmiştik. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Elbette bu problemlerin hepsinin üstesinden gelmeye ihtiyacımız var. Bunun için de diyaloğa ihtiyacımız var.” Merkez Bankası’ndaki görev değişimine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Siz Merkez Bankası’nın başına bir politikacıyı getirirseniz dünyada bu Merkez Bankası’nın itibarı olmaz. Bu bilinen bir gerçek. Yeni Başkan bankacılık konusunda ne yapmış ben bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla ATM’den para çeker, havale gönderir, bankacılıkla ilişkisi budur” diye konuştu.

“ABD’nin yeni Başkanı Biden’e tebrik konusunda aceleci davrandığınız konuda eleştiriler var, ne diyorsunuz” sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Her eleştiriye saygım var. Diğer devlet başkanları seçimi kazandıklarında onlara da aynı süre içerisinde kutlama mesajı göndermiştim yani özel bir ayrıcalık kimseye yapılmış değil” dedi.





