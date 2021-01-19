‘Kimse şiddetten beslenmemeli’

Özdağ, “Sayın Cumhurbaşkanı ‘geçmiş olsun’ diye başladı, nasıl oldu, neler oldu diye sordu. Anlattım olayı. ‘Silahı size mi kullandılar, siz mi kullandınız?’, ‘Ankara’da mı oldu?’ sorularını da yöneltti. Ankara’da olduğunu ve bana silah çekildiğini anlattım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın aramış olması siyasette bir milat olsun. Hukuku kimse çiğnemesin, demokrasiyi kimse askıya almaya, partizanlığa kalkışmasın. Türkiye’yi tamamen kucaklama miladı olsun” diye konuştu. Ruhsatlı üç silahı bulunan Özdağ, Manisa’daki evinde bulunan silahın çalındığını belirterek, “Evime özellikle girildiğini düşünüyorum. Darbe Komisyonu Başkanvekilliği yaptım, çok önemli belgeler elimden geçti. Evden silah dışında hiçbir şey çalınmamış. Bu hırsızlığın kasıtlı yapıldığını sanıyorum” dedi. “Mafya bozuntularına hep birlikte karşı çıkma zamanı” diyen Özdağ, Kimse şiddetten ve bu tür polemiklerden beslenmesin. Çatışma diliyle seçmeni kutuplaştırıp, kendi seçmenini konsolide etmeye çalışmasın” dedi.

1 kişiyi teşhis etti

Öte yandan saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ’ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ’ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ’ın tespit ettiği bildirildi.